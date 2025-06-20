Россиянам рассказали о строящейся в Иране АЭС "Бушер"

АЭС "Бушер" – это единственная действующая атомная электростанция Ирана, которая находится на побережье залива и использует российское топливо. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Первый энергоблок заработал в 2013 году, два еще строятся.

Действующая мощность станции приближается к 1 гигаватту. При строительстве были соблюдены все российские стандарты безопасности. Станция способна выдержать удар некоторых типов баллистических снарядов и ракет.

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