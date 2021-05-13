Греция отменит большинство ограничений по коронавирусу

В рубрике "Откройте, Ковид!" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Греция готовится снять большинство ограничений по коронавирусу. В пятницу в стране стартует туристический сезон. Открываются музеи, для российских туристов снимают обязательный семидневный карантин. При выходе из дома больше не нужно будет отправлять СМС-сообщения, разрешат поездки по регионам и на острова. При этом комендантский час остается, но в сокращенном формате.

В Испании очередной антиковидный прорыв. Болельщикам разрешат присутствовать на матчах чемпионатов страны по футболу и баскетболу. Уровень распространения COVID-19 в регионах, где проходят соревнования, не должен превышать 50 случаев на 100 тысяч человек. А футбольные стадионы можно заполнять только на 30%. Общая численность зрителей должна быть в пределах 5 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.