Новости мира: оппозиция провела массовую акцию протеста в Молдавии

В Молдавии оппозиция провела массовую акцию протеста. В Кишиневе собрались сторонники блока коммунистов и социалистов. Их главное требование – отставка президента Майи Санду и досрочные выборы. Правительство страны обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и стремительным ростом цен, и на фоне этого увеличением военных расходов. Протесты продолжаются уже больше года, несмотря на арест многих руководителей оппозиции.

Швеция прекращает расследование взрывов на "Северных потоках". Как отметили в прокуратуре, дело не относится к юрисдикции страны. Подозреваемых в причастности к диверсии среди шведских граждан не установлено, а преступление не было направлено против безопасности королевства. Расследование терактов на "Северных потоках" продолжают Германия и Дания. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.