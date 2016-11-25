Форма поиска по сайту

25 ноября 2016, 23:25

Культура

Как открывалась выставка шедевров из Ватикана

Очередь выстроилась к входу Третьяковской галереи

К Третьяковской галерее выстроилась очередь. Люди пришли посмотреть шедевры религиозной живописи из коллекции Ватикана. В Москву привезли работы кисти Рафаэля, Караваджо, Беллини и других легендарных мастеров. Некоторые полотна впервые покинули Апеннинский полуостров.

Самые преданные поклонники шедевров Пинакотеки карликового государства начали занимать очередь еще за три часа до открытия касс. Некоторые признаются, что пришли смотреть работы не конкретных мастеров, а потому что увидели слово "впервые" рядом с описанием выставки. Но таких в первый день оказалось немного.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
