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25 сентября 2016, 22:15

Культура

Цена снимков Стерджеса выросла в разы после скандала в столице

Цена снимков Стерджеса выросла в разы после скандала в столице

Показанных в интернете снимков на скандальной выставке не нашли

Активисты добились закрытия скандальной фотовыставки в столице

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Цена на снимки известного фотографа Джока Стерджеса, после сканадала с закрытием выставки его работ в столице, выросла на аукционах в разы, передает телеканл "Москва 24".

Экспозиция под названием "Джок Стерджес. Без смущения", вызвала широкий резонанс в столице после поста известного блогера. В интернете были представлены снимки с обнаженными детьми, сделанные этим фотографом. Активисты, возмущенные творчеством Стерджеса прибыли к Центру фотографии братьев Люмьер и блокировали вход.

Позднее они решили проверить, что за фото представлены в залах галереи. Оказалось, что скандальных снимков там нет. Однако выставку все же решили закрыть, и возобновлять не планируют.

Тем временем, к обсуждению скандальной экспозиции подключились правозащитники. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович завил телеканалу, что решать вопрос о нарушении законодательства организаторами выставки должна прокуратура. Решение, по его словам, должно быть принято взвешенное.

Фотограф Джок Стерджес попадал в центр скандала много раз. В США на него даже заводили уголовное дело о педофилии, однако впоследствии Стерджеса оправдали. Сейчас фотограф находится на волне популярности.
выставки новости Валентина Василева Олег Шоммер Центр фотографии им. братьев Люмьер
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