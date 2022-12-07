Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

В дополнительной мобилизации в данный момент нет никакой необходимости. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, отвечая на вопросы о возможности новой волны мобилизации в стране.

По словам президента, из 300 тысяч мобилизованных только половина находится в зоне проведения специальной военной операции, а остальные 150 тысяч человек до сих пор находятся на полигонах Минобороны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.