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07 декабря, 21:15

Общество

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

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В дополнительной мобилизации в данный момент нет никакой необходимости. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, отвечая на вопросы о возможности новой волны мобилизации в стране.

По словам президента, из 300 тысяч мобилизованных только половина находится в зоне проведения специальной военной операции, а остальные 150 тысяч человек до сих пор находятся на полигонах Минобороны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьобществовидеоНаиль Губаев
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