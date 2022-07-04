Новости последнего часа: Кремль продолжил изучать сценарии блокады транзита в Калининград

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль прорабатывает сценарии на случай продолжения блокады транзита в Калининград. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Городская познавательная акция "День без турникетов" пройдет в Москве 7–10 июля. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В Москве 4 июля обещают до 32 градусов. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщили в мэрии.