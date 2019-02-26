Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде во время снегопада

На востоке Канады столкнулись более 70 автомобилей. По данным пожарной службы, несколько человек пострадали. Сообщается, что авария произошла в провинции Онтарио.

Из-за сильного снегопада и практически нулевой видимости водителям было сложно справиться с управлением. В аварию попали не только легковушки, но и несколько грузовиков и один бензовоз. Очевидцы пишут, что более 500 литров дизельного топлива разлилось по дороге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.