Модель Ольгу Синтюреву обвиняют в краже 22 миллионов рублей

Модель Ольгу Синтюреву, обвиняемую в краже 22 миллионов рублей, доставят в Пресненский суд 23 июля. По версии следствия, Синтюрева украла деньги у депутата Сергея Жигарева. На одно из судебных заседаний Синтюрева не явилась из-за того, что находилась в больнице.

По словам адвоката модели, ее задержали незаконно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.