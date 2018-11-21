Московские депутаты предлагают создать реестр магов

Охоту на ведьм объявили московские чиновники. Реестр лжемагов и ассоциация экстрасенсов могут появиться в столице. Депутат Антон Палеев предложил проверять способности чародеев. Правда, пока не очень понятно, как он собирается это делать.

Результаты проверки Палеев предлагает публиковать в интернете, а люди уже сами будут решать – идти к этой ведьме или нет. Реестр лжемагов, по его мнению, поможет полицейским задерживать шарлатанов.