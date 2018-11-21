Как Россия проиграла шведам в решающем матче Лиги наций

Сборная России по футболу в заключительном матче этого года в Лиге наций уступила команде Швеции со счетом 0:2. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, что значит это поражение и почему для нашей сборной все складывается не так уж плохо.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Во вторник Швеция и Россия разыгрывали путевку в Лигу A. В случае выигрыша одна или другая команда получала бы возможность побороться за путевку на Евро-2020 в плей-офф с четырьмя другими победителями групп в Лиге B – Украиной, Боснией и Герцеговиной и Данией. До матча со шведами наша сборная шла на первом месте. При этом подопечных Станислава Черчесова устраивала даже ничья. Однако ситуация сложилась не в пользу российской команды.

Шведы с самого начала взяли игру под тотальный контроль. На пятой минуте дело дошло до удара – Кристофер Ольссон мощно пробил из-за пределов штрафной, однако мяч пролетел сильно выше ворот. В целом первые 10-15 минут запомнились довольно вязкой игрой с большим количеством мелких фолов и остановок. Между тем российская сборная постоянно была вынуждена двигаться без мяча – в стартовый отрезок футболисты нашей команды владели снарядом лишь четверть игрового времени.

На 15-й минуте сборная России наконец смогла создать потенциально опасный момент. Александр Ерохин навешивал в штрафную, капитан команды Артем Дзюба пробил головой по воротам, но голкипер сборной Швеции уверенно забрал мяч. Спустя минуту отличной атакой ответила команда Янне Андерссона. Себастьян Ларссон заработал штрафной, однако Андрей Лунев среагировал на небольшой рикошет и намертво взял мяч.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На 23-й минуте Швеция забила гол. Правда, из небольшого офсайда. По центру прорывался Мартин Ольссон, который получил обратную передачу, будучи в положении вне игры. На 26-й минуте после навеса отличный удар головой нанес Маркус Берг – но снова прямо в руки Луневу. А вот спустя пять минут российскому голкиперу уже пришлось попотеть. Швеция подавала угловой, на передачу в штрафной откликнулся Андреас Гранквист, который великолепно сыграл на втором этаже. Но Лунев оказался на месте.

На 34-й минуте у сборной России появился шанс ответить опасной атакой. Алексей Ионов сыграл в отборе, прошел по правому флангу и вышел один на один с Робином Ульсеном. Однако полузащитнику "Ростова" не хватило техники, чтобы переиграть голкипера сине-желтых. В итоге первыми все-таки забили шведы. На 41-й минуте подопечные Янне Андерсона поджали защиту сборной России и заработали корнер. Людвиг Аугустинссон навесил с угла поля, мяч отскочил к Виктору Линделефу, который пробил точно в правый угол – Лунев не справился с этим ударом.

На второй тайм ситуацию вышел исправлять Руслан Камболов, заменивший никак себя не проявившего в этом матче Дмитрия Полоза. Это незначительно помогло отодвинуть шведов от своих ворот, однако по большому счету никак не улучшило ситуацию в атаке. Самый опасный момент за первую треть второго тайма наши футболисты создали на 62-й минуте. Ерохин пробивал по воротам, однако удар не доставил никаких сложностей Ульсену.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Что касается шведов, то они стабильно наседали на штрафную нашей сборной и били по воротам Лунева. Это в конце концов принесло свои дивиденды – на 72-й минуте сине-желтые удвоили счет. Аугустинссон вырезал красивую передачу "шведой" на Виктора Классона, тот забежал в штрафную и скинул в центр на набегавшего Ларссона. Лунев отбил удар полузащитника АИКа, однако прямо перед собой. Первым на добивании оказался Маркус Берг, который в упор расстрелял ворота сборной России.

Ни замены, ни тактические перестановки не помогли команде Станислава Черчесова отыграть такой большой гандикап. Вышедший за минуту до второго гола Антон Заболотный и немногим спустя Ари не перевернули матч, как это произошло за день до этого в поединке между Германией и Нидерландами. Тем не менее, даже несмотря на проигрыш в решающем матче Лиги наций, у России все еще большие шансы пробиться на Евро-2020.

Для этого нужно занять первое или второе место в своей группе (с кем мы сыграем станет известно 2 декабря). Но даже в случае неудачи в отборе на Евро-2020, остается возможность попасть на турнир через плей-офф Лиги наций — при условии, что Швеция сможет пробиться на чемпионат Европы через квалификацию. Но будем надеяться, что этой опцией пользоваться не придется.

Тимур Фехретдинов