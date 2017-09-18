Операторы мобильной связи внесли предложения об отмене внутрисетевого роуминга

Представители большой четверки операторов мобильной связи внесли свои предложения об отмене внутрисетевого роуминга, то есть дополнительной платы за связь на территории российских регионов. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

Отменить роуминг по стране, согласно предписанию, операторы обязаны до 15 декабря. Дальнейшую отсрочку с ними даже не обсуждали, отметили в ФАС. С требованием уравнять условия для абонентов представители федеральной службы выступили еще в середине июля. Тогда операторам дали две недели. Однако позже признали, что ничего сделано не было и срок отмены продлили до 15 декабря. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.