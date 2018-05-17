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17 мая 2018, 21:45

Общество

Более 100 тысяч верующих поклонились в Москве мощам святителя Луки

Более 100 тысяч верующих поклонились в Москве мощам святителя Луки

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Более 100 тысяч верующих поклонились в Москве мощам святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Святыню привезли в столицу 11 мая по благословению патриарха Кирилла. Шесть дней она находилась в Донском монастыре. 17 мая мощи перенесли в храм Троицы Живоначальной в Останкине. Там они пробудут до 22 мая.

Поклониться святыне желающие могут с 7:00 до 21:00, Инвалиды, беременные женщины и родители с детьми до одного года смогут пройти в храм без очереди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Станислав Кулик религия
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