В подмосковном Щелкове разыскивают родителей мальчика, оставленного в подъезде дома

В подмосковном Щелкове разыскивают родителей мальчика, которого нашли в подъезде дома. Обнаружила его местная жительница. Как сообщили в полиции, на вид ребенку полтора года, он находится в одной из больниц города.

Как малыш оказался один в подъезде сейчас выясняют. Ориентировку направили во все детские сады и социальные учреждения Подмосковья. К поискам также присоединились волонтеры.

Всех, кому известно о родственниках мальчика, просят сообщить информацию в дежурную часть по телефону: 8 496 566-97-03. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.