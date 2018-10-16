Беременную женщину избили в ТЦ Иркутска за неоплаченную лампочку

В ТЦ Иркутска избили беременную женщину за якобы неоплаченную лампочку. Как рассказали очевидцы, сотрудник Росгвардии применил шокер, бил и пинал посетительницу.

На сторону пострадавшей встали местные правозащитники. Они добиваются возбуждения уголовного дела на работника ведомства. Однако, как утверждают юристы правозащитного фонда, в Росгвардии сначала отрицали причастность их сотрудника к инциденту, а потом и вовсе заявили, что женщина напала первая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.