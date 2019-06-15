В Зеленом театре на ВДНХ отметит свой день рождения фонд "Я есть!"

В это воскресенье благотворительный фонд "Я есть!" отметит свой день рождения. В честь праздника пройдет большой концерт на ВДНХ. Выступит Полина Гагарина, группа Pizza, Николай Фоменко, группа Мураками и другие. Они выйдут на сцену вместе с талантливыми детьми с особенностями развития. Гостей ждут песни и танцы, встречи с любимыми музыкантами и праздничный торт. Об этом рассказали организаторы концерта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.