Роспотребнадзор возбудил дело против фирмы-поставщика питания в школу в Люберцах

15 января 2018, 16:15
Число госпитализированных с пищевым отравлением в подмосковных Люберцах достигло 58 человек. Об этом сообщили представители Минздрава. Все пострадавшие принимали пищу в кадетской школе. Специалисты обнаружили в еде возбудитель сальмонеллеза.
Роспотребнадзор возбудил административные дела против руководства школы и предприятия, которое занималось поставкой питания. Сейчас в офисе этой фирмы заперты окна и двери, а со стены исчезла табличка с названием организации, которая, судя по следам клея, была здесь еще вчера.
По словам соседей, офис организации, действительно находился в этом помещении, которое, как выяснилось, не предзназначено даже для склада. В частности, там нет вентиляции, поэтому хранить или готовить продукты в таком помещении категорически запрещено. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
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