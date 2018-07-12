Собянин поручил закупить бесплатные вакцины от менингита, ветрянки и ротавируса

В столице появятся три новые бесплатные вакцины. Москвичи смогут прививаться от ветрянки, менингита и ротавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы 12 июля приехал в Центр гигиены и эпидемиологии, где встретился с сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора.

Из городского бюджета выделили дополнительные средства на прививки, которые будут делать в 2019 году. Бесплатную вакцинацию можно сделать от гепатита А, вируса папилломы человека, для профилактики пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.