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Новости

12 июля 2018, 12:30

Мэр Москвы

Собянин поручил закупить бесплатные вакцины от менингита, ветрянки и ротавируса

Собянин поручил закупить бесплатные вакцины от менингита, ветрянки и ротавируса

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В столице появятся три новые бесплатные вакцины. Москвичи смогут прививаться от ветрянки, менингита и ротавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы 12 июля приехал в Центр гигиены и эпидемиологии, где встретился с сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора.

Из городского бюджета выделили дополнительные средства на прививки, которые будут делать в 2019 году. Бесплатную вакцинацию можно сделать от гепатита А, вируса папилломы человека, для профилактики пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео мэр Москвы Сергей Собянин город медицина общество безопасность Иван Базанов
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