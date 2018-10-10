Полис ОСАГО может подорожать с 1 сентября 2019 года

Подорожать на треть может автострахование, если будут приняты поправки Минфина в закон об ОСАГО. Ведомство готовится разрешить страховщикам отклоняться от базовых тарифов на 30 процентов. Это может воплотиться в жизнь уже с 1 сентября 2019 года, а с 2020 года тарифный коридор может быть увеличен до 40 процентов.

Эксперты считают, что возможное нововведение приведет не только к подорожанию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.