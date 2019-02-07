Сборная России проведет матчи отбора Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде

Названы города, в которых сборная России проведет два первых домашних матча в рамках квалификации Евро-2020. 8 июня в Саранске команда встретится со сборной Сан-Марино, а 11 в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Начнет квалификацию сборная России уже весной. 21 марта она встретиться с бельгийцами, а 24 – со сборной Казахстана. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.