В Санкт-Петербурге закрыли затворки на дамбе из-за угрозы наводнения.

Над Финским заливом бушует ураган, в результате чего уровень воды продолжает подниматься. Ожидается, что максимальной отметки он достигнет уже в 01:00 8 января.

Пока северную столицу спасают от наводнения, испанский Мадрид засыпает снегом. На трассах региона застряли тысячи машин, водителям пришлось ночевать на дороге. На некоторых участках движение разрешено только со специальными цепями на шинах. В Сети появилась даже видеозапись торнадо, якобы снятая в одной из испанских провинций. Подробности смотрите в материале телеканала Москва 24.