Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07 января 2018, 20:15

В Санкт-Петербурге закрыли затворки на дамбе из-за угрозы наводнения

видео происшествия общество погода Елена Павлова

В Санкт-Петербурге закрыли затворки на дамбе из-за угрозы наводнения.
Над Финским заливом бушует ураган, в результате чего уровень воды продолжает подниматься. Ожидается, что максимальной отметки он достигнет уже в 01:00 8 января.

Пока северную столицу спасают от наводнения, испанский Мадрид засыпает снегом. На трассах региона застряли тысячи машин, водителям пришлось ночевать на дороге. На некоторых участках движение разрешено только со специальными цепями на шинах. В Сети появилась даже видеозапись торнадо, якобы снятая в одной из испанских провинций. Подробности смотрите в материале телеканала Москва 24.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать