Актуальные новости за 5 апреля

В общественных местах разместят дефибрилляторы. Речь идет о торговых центрах, метро, аэропортах и вокзалах. Депутаты считают, что это поможет спасать 30 тысяч человек в год.

В Благовещенске уволили врача скорой, который осмотрел лежащего на улице мужчину ногой по голове. После того, как видео этого обследования попала в соцсети, главврач городской станции скорой извинился за действия медика. Самого же пациента увезли в наркологию, там он пришел в себя, от лечения отказался и ушел домой.

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали. 67-летнего актера увезли в Институт Склифосовского с травмой руки, получил он ее во время спектакля в театре "Моссовета".

В московском торговом центре "Океания" прорвало огромный аквариум, который только открыли после реконструкции. Сейчас течь уже устранили, но экскурсии по аквариуму пока водить не будут.