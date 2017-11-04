Акция "Ночь искусств" пройдет почти на 200 площадках Москвы

Праздновать День народного единства до полуночи сегодня будут участники Всероссийской акции "Ночь искусств". В Москве она пройдет почти на 200 площадках.

Под девизом "Искусство объединяет" самые необычные мероприятия состоятся на вокзалах и мостах. Пассажиры Павелецкого, Казанского и Ярославского вокзалов посмотрят спектакль по одному из рассказов Людмилы Петрушевской. А на мосту Богдана Хмельницкого состоится концерт музыки финно-угорских народов. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.