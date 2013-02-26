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26 февраля 2013, 10:08

Японские ученые разгадали загадку самоуверенности людей

Японские ученые разгадали загадку самоуверенности людей

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Ученые разгадали загадку самоуверенности людей. Оказывается, в мозге человека есть отдел, который отвечает за чувство собственного превосходства. Японские исследователи установили, что в этом отделе содержится много нейронов, которые "считывают" молекулы допамина - этот гормон вызывает чувство удовлетворения и влияет на процессы мотивации и обучения человека.
Управляя работой этого центра, медики смогут лечить людей от депрессии или чрезмерной самоуверенности.
ученые Япония Наиль Губаев новости мозги
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