Японские ученые разгадали загадку самоуверенности людей

Ученые разгадали загадку самоуверенности людей. Оказывается, в мозге человека есть отдел, который отвечает за чувство собственного превосходства. Японские исследователи установили, что в этом отделе содержится много нейронов, которые "считывают" молекулы допамина - этот гормон вызывает чувство удовлетворения и влияет на процессы мотивации и обучения человека.

Управляя работой этого центра, медики смогут лечить людей от депрессии или чрезмерной самоуверенности.