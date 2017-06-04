Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2017, 12:45

Происшествия

Названы обстоятельства убийства девятой жертвы в Тверской области

Названы обстоятельства убийства девятой жертвы в Тверской области

Мужчина расстрелял восемь человек в Тверской области

Мужчина застрелил восемь человек на почве бытового конфликта

Рубрика "Москва и мир": суд над обвиняемым в гибели пилота Су-24

"Московский патруль": студент стал жертвой чужой семейной драмы

"Московский патруль": следователи разыскивают убийцу адвоката

Следователи занялись расследованием убийства женщины-адвоката

Следователи установили приметы убийцы столичного адвоката

Поиски убившего адвоката Наталью Вавилину начались в Москве

Следствие попросило арестовать подозреваемую в убийстве дочери женщину

Москвич, подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области, перед тем как расправиться с последней жертвой, заставлял ее копать себе могилу. А когда женщина отказалась – убил ее. 45-летний москвич дает показания. Трагедия произошла в поселке Редкино. Преступник работал электриком. И пришел на помощь соседям. Внезапно между ними произошел конфликт. Мужчина съездил домой за ружьем. А вернувшись, расстрелял хозяев дома.

По предварительным данным, преступник был пьян. Ранее сообщалось о восьми жертвах трагедии. Позже в багажнике одной из машин, припаркованной возле дома, следователи обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями. Полицейские уже опросили соседей и свидетелей. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
убийства криминал следствие новости Тверская область Светлана Милорадова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика