Названы обстоятельства убийства девятой жертвы в Тверской области

Москвич, подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области, перед тем как расправиться с последней жертвой, заставлял ее копать себе могилу. А когда женщина отказалась – убил ее. 45-летний москвич дает показания. Трагедия произошла в поселке Редкино. Преступник работал электриком. И пришел на помощь соседям. Внезапно между ними произошел конфликт. Мужчина съездил домой за ружьем. А вернувшись, расстрелял хозяев дома.

По предварительным данным, преступник был пьян. Ранее сообщалось о восьми жертвах трагедии. Позже в багажнике одной из машин, припаркованной возле дома, следователи обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями. Полицейские уже опросили соседей и свидетелей. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".