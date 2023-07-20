Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Туризм

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали, во сколько выйдет отдых на Мальдивах

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У россиян стало популярно путешествие по Золотому кольцу

Антон Павлов стал в 2023 году миллионным гостем на Мальдивах. Его вместе с семьей торжественно встретили в аэропорту и вручили множество подарков, один из которых – бронзовая карта программы лояльности Мальдивских островов. Такая практика существует и в других странах.

Насколько Мальдивы популярны среди россиян? И действительно ли отдохнуть на островах в настоящее время дешевле, чем в Турции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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