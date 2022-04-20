Количество бронирований круизных туров с кешбэком выросло за год в 7 раз – Ростуризм

Количество бронирований круизных туров с кешбэком выросло за год в семь раз. Об этом сообщил Ростуризм.

Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы, рассказала пресс-служба столичной епархии.

Ситуация в банках России в марте значительно стабилизировалась. Об этом заявил Центробанк.