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Новости

16 мая 2014, 07:45

Общество

Впервые за три года Египет перешел на летнее время

Впервые за три года Египет перешел на летнее время

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В ночь на 16 мая Египет перешел на летнее время впервые за три года. Теперь разница между Москвой и Каиром составляет один час вместо двух. Однако 29 июня Египет вновь вернется к зимнему времени - на время священного месяца Рамадан. Это делается для того, чтобы облегчить мусульманам строгий пост, запрещающий есть и пить до наступления темноты. После завершения Рамадана, то есть 28 июля, Египет вновь вернется на летнее время, информирует телеканал "Москва 24".
туризм отдых Египет Ксения Чепенко новости Роман Карлов летнее время
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