Впервые за три года Египет перешел на летнее время

В ночь на 16 мая Египет перешел на летнее время впервые за три года. Теперь разница между Москвой и Каиром составляет один час вместо двух. Однако 29 июня Египет вновь вернется к зимнему времени - на время священного месяца Рамадан. Это делается для того, чтобы облегчить мусульманам строгий пост, запрещающий есть и пить до наступления темноты. После завершения Рамадана, то есть 28 июля, Египет вновь вернется на летнее время, информирует телеканал "Москва 24".