Таиланд вводит многократные полугодовые визы для туристов

Таиланд собирается выдавать туристам многократные визы, которые позволят беспрепятственно въезжать в страну и покидать ее в течение шести месяцев, сообщает местная пресса. Сейчас для того, чтобы оставаться в стране больше месяца, нужно получать дополнительное разрешение. Нововведение уже одобрено главой правительства Таиланда. Стоить полугодовые визы будут около полутора сотен долларов. Таким образом тайцы планируют увеличить поток туристов. Новые полугодовые визы введут через 60 дней после официальной публикации приказа, передает телеканал "Москва 24".