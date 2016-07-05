Российские туроператоры просят увеличить количество рейсов в Турцию

Российские туроператоры просят авиакомпании увеличить количество регулярных рейсов из городов России в Турцию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом, пока нет разрешения на чартерные перевозки, турпакеты не будут массово продаваться, считают эксперты. Дело в том, что стоимость регулярных рейсов высокая, но, несмотря на это, туроператорам явно не хватает бортов.

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