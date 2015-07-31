Водителям разрешили не предъявлять медсправки при обмене удостоверений

Генеральная прокуратура отменила обязательное предъявление медсправок при обмене водительских прав после их кражи или смены фамилии. Ведомство посчитало это требование нарушением.

Согласно закону, теперь спрашивать с водителя справку от врача могут только при первичной выдаче удостоверения, а также при замене прав после их лишения, когда автомобилист уже отбыл назначенное судом наказание.

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