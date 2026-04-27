Москвичей предупредили о паузе в работе кикшеринга и каршеринга из-за непогоды

Аренду электросамокатов приостановили в Москве из-за снегопада. Об этом рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

Некоторые сервисы каршеринга закрыли аренду машин на летней резине. На таких автомобилях передвигаться по городу сейчас опасно.

Заместитель директора департамента страхования ВСС Михаил Порватов рекомендовал не ликвидировать следы происшествий из-за непогоды самостоятельно и не убирать упавшее дерево. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.