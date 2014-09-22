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22 сентября 2014, 10:24

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Из-за забастовки пилотов Air France 22 сентября отменили 9 рейсов

Из-за забастовки пилотов Air France 22 сентября отменили 9 рейсов

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Почти половина рейсов в Москву отменена из-за забастовки пилотов французской авиакомпании Air France. Из 16 запланированных полетов осуществят только семь. Крупная забастовка началась еще 15 сентября. Сотрудники авиакомпании выступают против некоторых пунктов развития лоукостера перевозчика.

Изначально планировалось, что протестная акция продлится до 22 сентября. Но затем ее решили продлить на 4 дня. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
транспорт забастовки новости пилоты отмена рейсов Air France Елена Николаева
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