Московские специалисты налаживают работу общественного транспорта в Луганске

Специалисты из Москвы налаживают движение общественного транспорта в Луганске. Сотрудники Объединенной энергетической компании проводят демонтаж старых троллейбусных контактных сетей. Вместо них вскоре появятся новые городские автобусные маршруты.

Городской автопарк пополнится сотней автобусов. Это позволит избавить столицу ЛНР от автомобильных пробок.