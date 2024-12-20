Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы

Дептранс Москвы порекомендовал автомобилистам быть осторожнее на дорогах в связи с гололедицей. Также в ведомстве сообщили, что вечерний разъезд в пятницу, 20 декабря, начнется раньше обычного. Это связано с предновогодним ростом числа поездок за подарками.

Движение будет затруднено в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров. Для экономии времени в пути москвичам рекомендуют использовать городской транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.