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20 декабря, 11:15

Транспорт

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы

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Дептранс Москвы порекомендовал автомобилистам быть осторожнее на дорогах в связи с гололедицей. Также в ведомстве сообщили, что вечерний разъезд в пятницу, 20 декабря, начнется раньше обычного. Это связано с предновогодним ростом числа поездок за подарками.

Движение будет затруднено в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров. Для экономии времени в пути москвичам рекомендуют использовать городской транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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