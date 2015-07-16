Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля 2015, 11:16

Город

В пятницу ограничат движение транспорта в районе московских мечетей

В пятницу ограничат движение транспорта в районе московских мечетей

"Утро": На Волоколамке по направлению в цетр возник крупный затор

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": На внешней стороне МКАД от Химок до Красногорска возник затор

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 2 балла

"Утро": Ответственность за качество топлива перейдет на перевозчиков

Жители ЦАО жалуются на нехватку парковочных мест из-за ремонта дорог

Движение по Лихову переулку перекрыто до 20 июля

"Вечер": Как выясняют отношения столичные жители и автомобилисты

В результате аварии в центре Москвы пострадали три пешехода

В связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам 17 июля будет ограничено движение на некоторых улицах в центре города. Из-за большого наплыва людей, которые соберутся на коллективную молитву – намаз, с 04.00 до 11.00 планируется перекрыть движение в районах столичных мечетей.

Кроме того, с 5.30 до 8.00 будет закрыта станция метро "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии. Поезда будут проходить станцию без остановки. При этом поезда Кольцевой линии продолжат курсировать через станцию "Проспект Мира" с остановкой в обычном режиме, передает телеканал "Москва 24".
Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
транспорт праздники Илья Федоровцев новости ограничение движения Уруза-Байрам

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика