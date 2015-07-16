В пятницу ограничат движение транспорта в районе московских мечетей

В связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам 17 июля будет ограничено движение на некоторых улицах в центре города. Из-за большого наплыва людей, которые соберутся на коллективную молитву – намаз, с 04.00 до 11.00 планируется перекрыть движение в районах столичных мечетей.

Кроме того, с 5.30 до 8.00 будет закрыта станция метро "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии. Поезда будут проходить станцию без остановки. При этом поезда Кольцевой линии продолжат курсировать через станцию "Проспект Мира" с остановкой в обычном режиме, передает телеканал "Москва 24".