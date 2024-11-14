Пассажиры автобусов дальнего следования получат кешбэк до 10% при оплате билетов через СБП

В автобусах дальнего следования теперь можно путешествовать с выгодой, используя СБП. Пассажиры, зарегистрировавшиеся в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, получают кешбэк в размере 10% от стоимости билета.

Для этого необходимо сообщить кассиру о желании оплатить проезд через СБП и отсканировать QR-код на терминале. После покупки билета кешбэк будет автоматически возвращен на банковский счет, с которого был произведен платеж.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.