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14 ноября, 08:00

Транспорт

Пассажиры автобусов дальнего следования получат кешбэк до 10% при оплате билетов через СБП

Пассажиры автобусов дальнего следования получат кешбэк до 10% при оплате билетов через СБП

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В автобусах дальнего следования теперь можно путешествовать с выгодой, используя СБП. Пассажиры, зарегистрировавшиеся в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, получают кешбэк в размере 10% от стоимости билета.

Для этого необходимо сообщить кассиру о желании оплатить проезд через СБП и отсканировать QR-код на терминале. После покупки билета кешбэк будет автоматически возвращен на банковский счет, с которого был произведен платеж. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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