14 ноября, 08:00Транспорт
Пассажиры автобусов дальнего следования получат кешбэк до 10% при оплате билетов через СБП
В автобусах дальнего следования теперь можно путешествовать с выгодой, используя СБП. Пассажиры, зарегистрировавшиеся в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, получают кешбэк в размере 10% от стоимости билета.
Для этого необходимо сообщить кассиру о желании оплатить проезд через СБП и отсканировать QR-код на терминале. После покупки билета кешбэк будет автоматически возвращен на банковский счет, с которого был произведен платеж.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.