Реконструкцию на станции Площадь трех вокзалов МЦД выполнили на 70%

Реконструкция на станции Площадь трех вокзалов МЦД выполнена на 70%. Об этом рассказали в Дептрансе.

В данный момент специалисты строят вторую платформу и вторую часть вестибюля. Ранее для пассажиров открылись новый перрон и часть нового пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами и турникетами.

По словам заммэра Максима Ликсутова, это крупнейший транспортный хаб в центре столицы. Он объединил три центральных вокзала, две линии метро, МЦД-2 и наземный транспорт.

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