11:30Транспорт
Реконструкцию на станции Площадь трех вокзалов МЦД выполнили на 70%
Реконструкция на станции Площадь трех вокзалов МЦД выполнена на 70%. Об этом рассказали в Дептрансе.
В данный момент специалисты строят вторую платформу и вторую часть вестибюля. Ранее для пассажиров открылись новый перрон и часть нового пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами и турникетами.
По словам заммэра Максима Ликсутова, это крупнейший транспортный хаб в центре столицы. Он объединил три центральных вокзала, две линии метро, МЦД-2 и наземный транспорт.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.