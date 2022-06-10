Москвичей предупредили о предпраздничных заторах на дорогах. Отмечается, что жители столицы начали уезжать из города перед длинными выходными большим потоком.

В связи с этим в пятницу, 10 июня, на дорогах было плотное движение. Затруднено движение было и на платной трассе М11. Так, 7 километров некоторым автомобилистам удалось преодолеть за 45 минут.

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