"Интервью": Сергей Андрейкин - о работе комиссии по платным парковкам

Гость в студии телеканала "Москва 24" - первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Андрейкин. Также он возглавляет межведомственную комиссию по контролю за работой платных парковок в центре Москвы. О том, как рядовые москвичи могут сами повлиять на размещение платных стоянок и больше ли машин стали эвакуировать в ЦАО, он рассказал в интервью.