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Новости

Новости

10 апреля 2014, 17:00

Город

"Интервью": Сергей Андрейкин - о работе комиссии по платным парковкам

"Интервью": Сергей Андрейкин - о работе комиссии по платным парковкам

40 станций столичного велопроката откроются 11 апреля

Станцию "Улица Подбельского" переименуют в "Бульвар Рокоссовского"

Крымских водителей временно не будут штрафовать за тонировку стекол

На Лобненской улице автомобилисты обнаружили провал грунта

В Нью-Мехико вертолет упал на крышу детской больницы

"Утро": Антон Кутузов - о трафике на МКАД и Дмитровском шоссе

"Утро": Заторы на столичных дорогах утром 10 апреля достигли 5 баллов

"Служба доверия": Как убрать создающий пробки светофор

"Утро": Самая длинная пробка в Москве образовалась 15 мая 2008 года

Гость в студии телеканала "Москва 24" - первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Андрейкин. Также он возглавляет межведомственную комиссию по контролю за работой платных парковок в центре Москвы. О том, как рядовые москвичи могут сами повлиять на размещение платных стоянок и больше ли машин стали эвакуировать в ЦАО, он рассказал в интервью.
транспорт интервью Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Елена Павлова Сергей Андрейкин
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