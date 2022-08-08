Арендаторов самокатов предложили штрафовать на неправильную парковку

Арендаторов самокатов предложили штрафовать за оставление транспорта в неположенном месте. Пока идея региональная, но положительных отзывов она получила уже много. Операторы кикшеринга не уверены, что клиентов удастся привлечь к ответственности.

Сколько придется заплатить, если увидят неправильную самокатную парковку и есть ли какие-то еще правила, которые должны знать арендаторы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.