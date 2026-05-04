Московский электрофлот пополнят 8 новых судов

В 2026 году столичный электрофлот пополнят 8 новых электросудов. Всего по Москве‑реке будут курсировать 39 современных экологичных судов, рассказал гендиректор ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

Электросуда продолжают расширять сеть речных маршрутов. От причала "ЗИЛ" уже работают два направления, а в этом году запустят четвертый маршрут – до Лужников. Он соединит три центральных района столицы.

