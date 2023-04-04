Завод "Москвич" презентовал новую модель седана

Завод "Москвич" презентовал новую модель С-класса – это городской седан. Как сообщили представители завода, эти машины могут поступить в продажу летом.

Кроме того, завод заключил крупнейший в мире контракт на поставку машин для такси и каршеринга. Как сообщил Сергей Собянин, предприятие предоставит электромобили "Москвич 3e", а также кроссоверы "Москвич 3" для столичных таксопарков.

Сколько новые машины будут стоить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.