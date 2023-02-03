03 февраля, 20:45Общество
Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году
Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году. Все работы строители ведут не перекрывая движение ни на одном участке. Скоро изменится схема движения на юго-восточном участке МКАД.
В России выявлен второй случай заболевания новым подвидом коронавируса "Кракен". Об этом сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, заболевший – из Республики Тыва. Болезнь у пациента протекает без осложнений.
Российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, заявили в Минобороне РФ.
В ДНР российские войска уничтожили хранилище топлива и два склада боеприпасов ВСУ.
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