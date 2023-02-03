Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 20:45

Общество

Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году

Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году

Новости часа: десятый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро

"Мой район. Навигатор": МЦД планируют продлить до трех городов

"Интервью": Алексей Шапошников – о новых правилах безопасной езды на электросамокатах

Новости часа: уголовное дело завели после нападения собаки на двоих детей в Пушкине

Сбой в движении трамваев произошел на юге города

Трамваи двух маршрутов задерживаются на юге Москвы

График движения поездов на МЦД-1 будет изменен с 3 по 5 февраля

Новости часа: Turkish Airlines не принимает оплату за авиабилеты картой "Мир"

Компания Turkish Airlines снова начала принимать российские карты "Мир"

Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году. Все работы строители ведут не перекрывая движение ни на одном участке. Скоро изменится схема движения на юго-восточном участке МКАД.

В России выявлен второй случай заболевания новым подвидом коронавируса "Кракен". Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, заболевший – из Республики Тыва. Болезнь у пациента протекает без осложнений.

Российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, заявили в Минобороне РФ.

В ДНР российские войска уничтожили хранилище топлива и два склада боеприпасов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществополитикаНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика