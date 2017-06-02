Из-за проблем "ВИМ-Авиа" 400 пассажиров не могут вылететь с Чукотки в Москву: авиакомпания отменила два регулярных рейса Анадырь – Домодедово и обратно. Ранее ждать вылета самолета этого же перевозчика пришлось нескольким сотням человек, которые должны были вылететь из Домодедово в Сочи. Утром часть пассажиров за свой счет купили билеты другой авиакомпании и отправились на курорт. Другим пообещали места в самолетах ближайших рейсов. За последнее время зафиксированы десятки случаев, когда по вине "ВИМ-Авиа" люди застревали в аэропортах на несколько часов или даже суток.

Между тем, в компании решили кардинально решить проблему задержек. "ВИМ-Авиа" отменяет несколько чартерных рейсов до 15 июня. По заявлениям ее руководства, сокращение чартеров не доставит проблем пассажирам, которые уже перевезены на российские и зарубежные курорты. Все обязательства перед этими клиентами выполнят.

Власти нескольких российских регионов заинтересовались причинами постоянных задержек самолетов авиакомпании: в нескольких регионах проводят проверки.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".