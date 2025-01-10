Роботы-доставщики чуть не столкнулись в Хамовниках

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На пересечении улиц Россолимо и Тимура Фрунзе очевидцы заметили необычное происшествие – несколько роботов-доставщиков оказались одновременно на одном пути, создавая миниатюрное технологичное "столкновение". Автор видео пошутил, что чувствует себя неловко в компании машин.

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