17 июня 2016, 12:00

Мастер-класс о театральном маркетинге и работе с публикой

Во вторник в рамках фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций "Серебряный Меркурий" художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов рассказал о том, как театру следует работать с аудиторией, чтобы превратить театр в бренд. Заместитель директора "Театра наций" Наталья Афанасьева и руководитель "Театр.doc" Михаил Угаров научили работать с публикой в том же ключе. Заслуженный артист России Дмитрий Брусникин рассмотрел зрителей с точки зрения режиссера, актера и сценариста.
