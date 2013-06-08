В субботу в центре внимания московских любителей светской хроники оказалась королевская свадьба.

Шведская принцесса Мадлен выходит замуж за банкира Кристофера О'Нилла. Накануне в Стокгольме прошла предсвадебная вечеринка. А вот само торжество весьма скромное. Никаких публичных выступлений не запланировано. Увидеть молодоженов жители города смогут только по пути с бракосочетания на праздничный ужин во дворце. Приглашены 500 гостей. Для сравнения, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон было 2000 приглашенных.