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08 июня 2013, 16:39

Шведская принцесса Мадлен выходит замуж

Шведская принцесса Мадлен выходит замуж

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В субботу в центре внимания московских любителей светской хроники оказалась королевская свадьба.

Шведская принцесса Мадлен выходит замуж за банкира Кристофера О'Нилла. Накануне в Стокгольме прошла предсвадебная вечеринка. А вот само торжество весьма скромное. Никаких публичных выступлений не запланировано. Увидеть молодоженов жители города смогут только по пути с бракосочетания на праздничный ужин во дворце. Приглашены 500 гостей. Для сравнения, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон было 2000 приглашенных.
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