14 мая, 21:15
Материальный ущерб по делу продюсера Линды составил более 1 млн руб
Материальный ущерб по уголовному делу продюсера певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) Михаила Кувшинова, подозреваемого в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева, составляет более 1 миллиона рублей.
Юрист Александр Бенхин уточнил, что за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также нарушение авторских и смежных прав продюсеру грозит до 6 лет лишения свободы.
