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18 июля 2017, 22:30

Город

Площадки для новых многоэтажек выбрали в ТиНАО

Площадки для новых многоэтажек выбрали в ТиНАО

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Большая стройка скоро начнется на территории ТиНАО. Там уже выбрали площадки для новых многоэтажек. Квартиры будут предназначены для обитателей ветхих домов, которые вошли в программу реновации, передает телеканал "Москва 24".

В программу реновации путем голосования в ТиНАО попали почти шесть десятков домов, еще около 200 провели собрания собственников и сейчас ждут решения по сданным протоколам. Участникам программы предложат варианты на выбор: остаться в своих небольших поселениях или переехать в районы покрупнее – Коммунарку, Московский, Щербинку.

Самая большая из подобранных площадок находится в поселке Мосрентген. Здесь шесть гектаров, на которых планируется построить 130 тысяч квадратных метров жилья. Еще 45 тысяч можно возвести в поселении Михайлово-Ярцевское на нескольких участках общей площадью в гектар. Почти такие же возможности у поселения Первомайское. Чуть меньше площадки в Щербинке и Рязановском.

Когда утвердят окончательные списки домов, попавших в программу реновации, проектировщики займутся разработкой будущих кварталов. А уже в следующем году в ТиНАО начнется масштабная стройка.
Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
строительство Гульнара Солдатова Наиль Губаев новости площадки реновация жилья строительство и реконструкция
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